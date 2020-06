Maaseik - Na klachten over lawaai op de parking van het oude ziekenhuis in Maaseik heeft de politie in een auto twee mannen en twee vrouwen gecontroleerd. Ze waren luidruchtig. In de auto lag een fles lachgas. Die werd in beslag genomen. De vier inzittenden werden zondagmorgen rond 3.15 uur gecontroleerd.