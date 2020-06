Controles op overlast en snelheid in Bilzen

Bilzen - De politie heeft tijdens overlastcontroles in de Stationsbuurt in Bilzen een 27-jarige Bilzenaar betrapt met cannabis en cocaïne. Hij was de drugs nog maar net gaan kopen. Een tijdje later werden twee verdachte personen in het centrum opgemerkt. Die bleken op bezoek te zijn geweest bij de 27-jarige Bilzenaar. Tijdens die controle kwam die verdachte toevallig opdagen. Hij nam meteen de benen. Na een korte achtervolging werd de man ingerekend. Tijdens een huiszoeking werden nog meer verdovende middelen gevonden. Bij controles op de Taunusweg waar de voorbije dagen ongevallen gebeurden en ook klachten over snelheid waren heeft de politie vier inbreuken vastgesteld voor inhalen over de volle witte lijn, onaangepaste snelheid, gsm-gebruik aan het stuur en defect achterlicht. In de Tongersestraat in Bilzen is een bestuurster geverbaliseerd omdat ze amfetamines had genomen.