Diest - Aan de Turnhoutsebaan is ingebroken in het stationsbuffet en in het fietspunt. Of de daders op beide locaties buit konden maken, is nog niet geweten. Vermoedelijk dezelfde daders probeerden zich ook toegang te verschaffen tot de lokettenzaal van het station. De politie Demerdal, die het nieuws donderdag bekendmaakte, kreeg ook melding van fietsdiefstallen aan de Turnhoutsebaan en op het Beukenplein én van een gauwdiefstal in de Hasseltsestraat.