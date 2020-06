Overlastproblemen in Diest aangepakt

Diest - De politie Demerdal heeft een man geïdentificeerd die twee vrouwen heeft lastig gevallen. Tegen de betrokkene is proces-verbaal opgesteld voor aanranding van de eerbaarheid. Inmiddels gaat de politie na of de man ook nog andere strafbare feiten op zijn kerfstok heeft. Op de Omer Vanaudenhovelaan vormde een bushokje het mikpunt van vandalen. Dat was het werk van drie jongeren. De politie Demerdal kreeg ook nog melding van drie andere gevallen van vandalisme. De politie Demerdal is erin geslaagd een verdachte te identificeren van een recente sluikstorting aan de Klappijstraat in Molenstede. Inmiddels liep er bij de politie ook een nieuwe melding binnen van een sluikstorting in Meilrijk in Deurne. De stedelijke technische dienst heeft het sluikstort opgeruimd.