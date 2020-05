Kinrooi - Een houtstapel heeft vrijdagnamiddag vuur gevat in de Oude Stramproyerweg in Molenbeersel. Doordat de houtstapel vlakbij een huis en een bos lag, was er even paniek en werden alle korpsen in de buurt opgeroepen. Uiteindelijk bleek enkel de stapel hout te branden en was er geen schade aan het huis.