Maasmechelen - Een bromfietser is woensdagmiddag gevallen op de Rijksweg in Maasmechelen ter hoogte van de rotonde van de oprit autosnelweg. De man werd gekwetst naar het ziekenhuis gebracht. Bij een kop-staartaanrijding is woensdagnamiddag rond 15 uur een gewonde gevallen. Het ongeval gebeurde op de Rijksweg in Maasmechelen.