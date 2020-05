Bilzen - De politie heeft maandag snelheidscontroles gehouden in Bilzen. In de Spurkerweg (50 km/u) zijn 25 van de 113 gecontroleerden geflitst. Dat is een op vijf. In de bebouwde kom in de Maastrichterstraat was 20 procent in overtreding. Op 284 gecontroleerden zijn er 56 in overtreding. In de Alden Biesensingel zijn 740 voertuigen gecontroleerd en er waren er 118 in overtreding. Dat is 16 procent. In de Tipstraat in Beverst zijn 48 van de 604 gecontroleerden geflitst. Dat is 8 procent.