Dilsen-Stokkem - Bij snelheidscontroles in Dilsen-Stokkem heeft de politie zondag 320 voertuigen gecontroleerd. Daarvan reed 26 procent te snel, dat is dus een op vier. Op zaterdag zijn 215 overtreders geflitst op de Boslaan in Lanklaar. Dat is 38 procent op een totaal van 563 gecontroleerden. Op de Rijksweg waren er 125 overtreders op een totaal van 735 gecontroleerden. Dat is 17 procent. Op vrijdag zijn 50 snelheidsboetes uitgeschreven bij controles op de Europalaan.