Politie rukt dagelijks uit voor gezinsmoeilijkheden

Diest - Er gaat haast geen dag voorbij dat de politiezone Demerdal (Diest-Scherpenheuvel-Zichem) niet moet uitrukken voor gezinsmoeilijkheden. Vorig jaar was dat maar liefst 362 keer het geval. In iets meer van de gevallen gingen de gezinsmoeilijkheden met het toebrengen van slagen gepaard. De jongste twee jaar is het aantal politionele interventies voor gezinsmoeilijkheden in Diest en Scherpenheuvel-Zichem gevoelig toegenomen. Vijf jaar geleden waren er ‘slechts’ zo’n 300 meldingen van gezinsmoeilijkheden. 2018 vormde een piek met maar liefst 412 meldingen, zo blijkt uit gegevens van de politie. De werkelijke cijfers liggen wellicht hoger. Niet iedereen doet immers om een of andere reden een beroep op de politie bij gezinsmoeilijkheden. In een aantal gezinnen zijn er meerdere interventies noodzakelijk. Bij heel wat gezinsmoeilijkheden vormt alcoholmisbruik of druggebruik duidelijk de aanleiding maar doorgaans is er een onderliggende problematiek voor de problemen, zo is te horen bij de politie. (tb)