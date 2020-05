Bilzen / Wellen / Borgloon - Op de Weg op Berlingen in Borgloon is een motorrijder ten val gekomen toen hij de controle over het stuur verloor. Bij die val op zaterdag rond 17.30 uur raakte de 61-jarige Erik S. uit Wellen gewond. De 56-jarige fietser Benedict J. uit Bilzen is zaterdagnamiddag gewond geraakt bij een ongeval in Borgloon op de Tongersesteenweg. Daar botste de fietser met een auto.