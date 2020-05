Zutendaal - De 73-jarige fietsster uit Zutendaal die vrijdagnamiddag levensgevaarlijk gewond raakte bij een aanrijding met een motor verkeerde zondagmiddag nog altijd in kritieke toestand. Het ongeval gebeurde in de Dijkstraat in Zutendaal. De motorrijder, een 27-jarige man uit Zutendaal, liep ook verwondingen op.