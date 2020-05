Lommel - Zaterdagavond rond 22.30 uur moest de brandweer uitrukken naar Lommel voor een brand in een woning aan de Vreyshorring. Het vuur was ontstaan in een vuilbak in de woonkamer. Bij aankomst van de hulpdiensten waren de vlammen al grotendeels geblust. De brandschade bleef beperkt, maar er was wel aanzienlijke rookhinder. De brandweer was wel nog geruime tijd in de weer om de woning te ventileren.