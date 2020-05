Transportinstallatie afvalverwerkingsbedrijf in Bree vernield bij brand

Bree - Bij een brand aan de installatie van het afvalverwerkende bedrijf Renewi op het industrieterrein Kanaal Noord in Bree moest de getroffen transportband volledig gedemonteerd worden. Het vuur werd donderdag even voor middernacht opgemerkt. Door een technisch probleem had een van de buiteninstallaties van het bedrijf vuur gevat. Dat ontstond in de houten silo's en bij aankomst van het vuur sloegen de vlammen via de transportband over. De brandweer van Bree kreeg die vlammen snel onder controle, maar moest nadien wel veel werk verrichten om het vuur helemaal uit te krijgen. Zo demonteerden ze de transportband compleet omdat er gensters aanwezig bleven. Pas tegen 4 uur in de ochtend konden ze terug naar de kazerne keren. Gewonden vielen er niet. De verbrande installatie kon niet meer opgestart worden en zal vervangen moeten worden. (ppn)