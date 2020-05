Hasselt - In de Veldstraat in Hasselt hebben dieven proberen inbreken in een gebouw. Ze geraakten niet binnen. De braakschade werd woensdag rond 23.30 uur vastgesteld. In een appartement in de Weggevoerdenstraat is woensdagavond rond 19 uur een inbraak vastgesteld. Het juiste nadeel is niet gekend.