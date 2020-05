Lanaken - De bromfietser die woensdagnamiddag voor de politie vluchtte is gearresteerd. Het gaat om een 35-jarige man. Hij reed onder invloed met zijn bromfiets die niet was verzekerd en die noch kentekenplaat noch chassisnummer had. De politie moest de achtervolging inzetten op de bromfietser die de velden in was gevlucht aan de Bilzerbaan in Veldwezelt. Met drone en speurhond werd de man aangetroffen. Hij werd verhoord en hij zal voor de rechter moeten komen.