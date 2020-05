Diest / Heusden-Zolder / Lummen - In Lummen in de Rekhovenstraat is woensdagnamiddag de 72-jarige André V. uit Diest gewond geraakt. De fietser kwam ten val bij een aanrijding met een auto. Ook de bestuurder van de auto, een 76-jarige man uit Heusden-Zolder, werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij was zodanig in shock van het ongeval.