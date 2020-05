Herk-de-Stad / Lummen / Diepenbeek - Politie LRH heeft maandag verkeerscontroles gehouden in de Genebosstraat in Lummen, in de Stationsstraat in Herk-de-stad en in de Grendelbaan in Diepenbeek. Van de 38 bestuurders die werden gecontroleerd, had er een drugs genomen. Drie bestuurders reden zonder gordel en in een auto werd het kinderzitje niet correct gebruikt.