Bestuurder krijgt boete van 990 euro voor foutieve vervoersvergunning in Sint-Truiden

Sint-Truiden / Nieuwerkerken / Gingelom - De politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft in de gemeenten verkeerscontroles gehouden. Agenten hebben vijf pv’s opgesteld voor parkeerovertredingen en stilstaan op de weg. Drie landbouwvoertuigen kregen een pv omdat ze geen oranje knipperlicht hadden terwijl ze meer dan twee rijstroken nodig hadden. Twee voertuigen hadden geen keuring meer, die was al verlopen van voor de coronamaatregelen. Een bestuurder die geen correcte vervoersvergunning had, kreeg een boete van 990 euro. Een bestuurder die met gsm in de hand reed, kreeg ook een boete.