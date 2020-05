Auto van Hoeselaar niet reglementair uitgebouwd

Hoeselt - Een 23-jarige bestuurder uit Hoeselt is zaterdagnamiddag rond 15.45 uur op de Tongerseseteenweg in Hoeselt gecontroleerd omdat hij met de mistlichten aan reed, ook zijn richtingaanwijzers bleven branden. Zijn auto bleek ook verlaagd. Ondanks het montage-attest bleken de waarden niet conform te regels. Ook de maat van de velgen was niet wettelijk. De bestuurder kreeg meerdere pv’s. In Hoeselt is op het kruispunt van de Weyerstraat en de Bilzersteenweg een auto staande gehouden omdat die maandagochtend om 6 uur tegen het verkeer in reed. Dit leverde de overtreder een boete op van 174 euro. Hij verklaarde te laat te zijn vertrokken.