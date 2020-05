Walen aan grens onderschept na aankoop van drugs in Maastricht

Riemst - In Vroenhoven aan de grensovergang is zaterdag rond 21 uur een auto uit Namen gecontroleerd. De inzittenden gaven toe dat ze in Maastricht marihana waren gaan kopen. Ze hadden gebruikshoeveelheden bij. Die werden in beslag genomen. De 25-jarige bestuurder reed onder invloed van marihana én cocaïne. Hij moest zijn rijbewijs inleveren. Hij zal ook voor de rechter moeten komen omdat hij voor de tweede keer een niet-essentiële verplaatsing over de grens maakte. Zijn passagier kreeg hiervoor een coronaboete van 250 euro.