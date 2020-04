Limburgse natuur is kurkdroog: bosbrandjes in Pelt, Eksel en Elen

Regio

De brandweer Noord-Limburg is dinsdagavond twee keer opgeroepen voor een bosbrandje. Zowel in de Winnerstraat in Eksel als op de Napoleonweg in Overpelt werd zo’n vijf are vegetatie vernield. Woensdag...

