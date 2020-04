Zoutleeuw - De politie Getevallei is op zoek naar de bestuurder die zondagavond rond 20.15 uur betrokken was bij een aanrijding met een andere auto in de Groenstraat in Zoutleeuw. Hij pleegde vluchtmisdrijf. Van de aanrijding waren er getuigen. Het merk van het vluchtend voertuig is gekend.