Hechtel-Eksel - Een vrouw uit Hechtel-Eksel is het slachtoffer geworden van autoschuimers. Zij had haar wagen maandag geparkeerd aan de Diestsesteenweg in Leuven. Uit haar voertuig is een handtas, een trui en een zonnebril gestolen. Om in de wagen te geraken werd een ruit ingeslagen.