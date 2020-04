Dilsen-Stokkem - Bij een controle op Rijksweg in Dilsen is maandag de auto van een 38-jarige Lanakenaar getakeld. De auto was niet verzekerd en de auto was ook niet ingeschreven. De politie is maandagavond rond 19.45 uur opgeroepen omdat acht jongeren werden opgemerkt op een wandelpad langs de school in de Langstraat in Dilsen. Toen de politie aankwam, zijn zes jongeren gaan lopen. Twee jongeren werden bevraagd. Ze kregen een pv voor samenscholing.