Gingelom - Bij snelheidscontroles in Gingelom zijn vorige week 178 overtreders geflitst en beboet. Op de Steenweg waar 50 mag worden gereden, zijn 111 overtreders geflitst. Op de Borgwormsesteenweg reden 17 van de 82 gecontroleerden te snel. In de Landenstraat reed een bestuurder op drie sneller dan 70 km/u. Daar zijn 50 boetes opgesteld. Op het totaal aantal gecontroleerden reed gemiddeld een op vier te snel. Dat is veel.