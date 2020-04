Genk - In Winterslag in de Rondpuntlaan is zaterdagavond brand uitgebroken in een logementshuis. In de keuken was een pannetje op het vuur blijven staan. De bewoners konden de brand zelf doven. De brandweer werd rond 18 uur opgeroepen. Bij aankomst was het vuur al gedoofd. De twee bewoners kregen veel rook binnen en werden voor een medische controle naar het ziekenhuis gebracht. In de keuken is er veel rookschade. De brandweer heeft het huis geventileerd.