Lanaken - In de Kringwinkel in de Maaseikersteenweg in Lanaken is ingebroken. De daders zijn weg met elektrische apparaten. De diefstal werd vrijdag vastgesteld. Voor de tweede keer in korte tijd is ingebroken bij een bedrijf in Europark in Lanaken. De inbrekers namen een hogedrukreiniger mee. Begin vorige week werd er ook al ingebroken.