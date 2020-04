Sint-Truiden - In een container die in een weide stond, is ingebroken. De daders stalen balen hooi en nog wat palen. De container stond in de Ovelingenstraat. De diefstal werd donderdagmiddag vastgesteld. In de Zepperenweg is donderdagavond het raampje ingeslagen van een auto. Er werd niets gestolen uit de wagen.