Bilzen - In de Zavelstraat in Munsterbilzen hebben dieven proberen inbreken in een flat. Aan de deur werden woensdag braaksporen vastgesteld. Op dinsdagnamiddag is een inbraak vastgesteld in de garage van een verpleegster in de Sint-Amelbergastraat in Munsterbilzen. De daders zijn er weg met medisch materiaal.