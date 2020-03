Heusden-Zolder - In de Brugstraat in Heusden hebben vandalen stenen gegooid naar voorbijrijdende treinen. Ze deden dit van op een brug over het spoor. De melding kwam dinsdagavond rond 18.30 uur binnen bij de politie. Toen de ploeg in de Brugstraat arriveerde, waren de daders al weg.