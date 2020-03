Houthalen-Helchteren - Politie Carma heeft dinsdagmiddag een verwaarloosde hond in beslag genomen bij een huis in de Kazernelaan in Helchteren. De Mechelse herder zat in een hondenhok zonder eten en zonder water. Zijn hok lag vol uitwerpselen. De politie heeft een pv voor dierenverwaarlozing opgesteld en de hond is overgebracht naar het dierenasiel. De eigenaar zal nog worden verhoord.