Diest - In Molenstede zijn twee diefstallen gepleegd: in Heide is ingebroken in een caravan, in de Dorpsstraat sloegen dieven toe op een werf. Dat meldde de politie woensdag. Gauwdieven sloegen toe in de Koning Albertstraat en op de Grote Markt. Aan de Turnhoutsebaan is een container opengebroken