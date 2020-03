Sint-Truiden - De brandweer van Sint-Truiden werd donderdagnacht om 2.30 uur opgeroepen voor een brand op een terras van een appartement driehoog in de Boomgaardenstraat in Sint-Truiden. “De brand was snel onder controle een werd gedoofd met een poederblusser,” zegt Dirk Odeurs, sectorcommandant Zuid-West Limburg. Vermoedelijk was een kortsluiting in een tijdsschakelaar die in een houten kast was ingebouwd de oorzaak van de brand.