Bilzen - Een bestuurder die met gsm in de hand reed, is woensdag rond 15.30 uur betrapt. Hij kreeg een boete van 116 euro. In het centrum van Bilzen is een 45-jarige bestuurder geverbaliseerd voor rijden onder invloed van amfetamines. De man had geen geldig rijbewijs meer. Zijn auto werd getakeld. Hij zal later nog voor de politierechter moeten komen.