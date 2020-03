Hoeselt - Een 44-jarige bestuurder is woensdag rond 18.30 uur het rijbewijs kwijtgespeeld bij een controle op de Tongersesteenweg in Hoeselt. Hij had amfetamines genomen. Het rijbewijs werd ingetrokken voor sturen onder invloed van drugs. De man werd ook nog gezocht voor een eerdere overtreding met een verval tot sturen voor 6 maanden en het opnieuw afleggen van alle testen voor het rijbewijs. Zijn passagier had speed op zak. Die werden in beslag genomen.