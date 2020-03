Politie flitst 85 snelheidsovertreders

Sint-Truiden - Bij snelheidscontroles in Sint-Truiden op de Tiensesteenweg zijn 15 van de 177 gecontroleerden geflitst. Op de Luikersteenweg reden 70 van de 290 gecontroleerden te snel. Een van de snelheidsovertreders moest het rijbewijs inleveren omdat die 158 km/u reed. Tijdens de snelheidsactie stelden de agenten nog 51 overtredingen vast: met gsm in de hand aan het stuur, foutief parkeren, rijden over verdrijvingsvakken, de doorlopende lijn overschrijden en rijden of stilstaan op het fietspad.