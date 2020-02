Hasselt - In de Hollandsveldlaan in Hasselt is via een raam ingebroken in een huis. De buit van de daders is nog niet gekend. Ook in de Bredestraat werd ingebroken. Daar zouden de inbrekers niets hebben meegenomen. Ook in de Rijkelstraat lijkt het erop dat de inbrekers niets hebben buitgemaakt bij hun inbraak maandagavond.