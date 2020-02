Sint-Truiden - De politie heeft zondagmorgen enkele snelheidscontroles uitgevoerd. Op de Tiensesteenweg werden 42 voertuigen gecontroleerd, waarvan 18 te snel reden. De hoogst gemeten snelheid was 103 km/u. Op de Hasseltsesteenweg waren 12 van de 36 voertuigen in overtreding. Eén bestuurder reed 133 km/u waar 70 km/u is toegestaan. Dat is bijna dubbel zo hard. Ook deze bestuurder mocht zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren.