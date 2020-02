Pelt - In Sint-Huibrechts-Lille in Fierkens-Heikant is vrijdagnacht ingebroken in een huis. De daders drongen binnen via de garagedeur. Het hele huis lag overhoop. De buit is niet bekend. Een dag eerder werd in die straat ook al ingebroken. Ook op Boseind in de Madeliefjeshoek hebben inbrekers hun slag proberen te slaan. Daar bleef het bij een inbraakpoging.