Rijbewijzen ingetrokken

Beringen / Tessenderlo - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een bestuurder uit het verkeer gehaald die 120 km/u reed op de Industrieweg in Tessenderlo, waar maximaal 70 km/u geldt. Het rijbewijs van de snelheidsovertreder werd ingetrokken. Rond middernacht is ook het rijbewijs ingetrokken van een andere bestuurder die er snelheden haalde tussen 120 km/u en 130 km/u. De bestuurder reed ook zo snel in de Heilig-Hartlaan. Een bestuurder die te veel alcohol had gedronken heeft zaterdag zijn rijbewijs moeten inleveren. De politie controleerde de bestuurder in de Heesterweg in Koersel.