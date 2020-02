Auto in gracht

Maaseik - In de Lombaardsteeg in Maaseik is vrijdag rond 15.30 uur een 72-jarige fietser gevallen bij een aanrijding met een jongeman op de fiets. De gepensioneerde fietser is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zaterdagmorgen rond 1.45 uur is een 32-jarige bestuurder uit Kinrooi met zijn auto in de gracht beland langs de Weertersteenweg. De bestuurder had te veel gedronken. Aan een wegversmalling ramde hij twee verkeersborden en in de gracht kwam hij tot stilstand tegen een verlichtingspaal.