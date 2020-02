Heusden-Zolder - In Zolder in Eikhof is vrijdagavond ingebroken in een huis. De daders hadden een slaapkamerraam geforceerd. De inbrekers sloten de hond op in de gang en hebben daarna het huis doorzocht. Ze stalen twee laptops. Ook even verderop in Ijskelder werd ingebroken in een huis. De buit is niet bekend.