Ongevallen

Pelt / Lommel / Hamont-Achel - Op het voorrangskruispunt van de Sint-Antoniusweg en de Hamonterweg in Neerpelt zijn vrijdag rond 14.45 uur een bromfiets en een auto gebotst. Een 16-jarige jongen uit Hamont-Achel raakte gewond. In de Dorpsstraat in Overpelt is een 56-jarige vrouw uit Lommel gewond geraakt bij een ongeval. Rond 15.15 uur kwamen een fietsster en een bromfietsster er in aanrijding. Vrijdag rond 15.30 uur zijn op het voorrangskruispunt van de Hoevestraat en de Kapelstraat in Lindel twee auto’s gebotst. een 25-jarige man uit Lommel raakte gewond.