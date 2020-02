Heusden-Zolder - In de Bovenstraat in Eversel hebben inbrekers donderdagavond hun slag proberen te slaan. Rond 20.15 uur hoorden de bewoners lawaai. Toen bleek dat er braaksporen waren aan de achterdeur. De buitenverlichting was al los gedraaid opdat de lamp niet meer zou aanspringen. De daders zijn zonder buit gevlucht. In Heusden in de Holleweg werd rond 21.15 uur een inbraak vastgesteld. De bewoners maar een uurtje weggeweest. In die tijd was het rolluik van de badkamer stuk gemaakt. Het glas werd verbrijzeld om het raam te openen. De daders doorzochten het gelijkvloers. Ze stalen parfum en juwelen. In de Oudstrijderslaan in Heusden was er rond 22 uur een inbraakpoging. Daar was het glas van het toiletraam stuk. De bewoners merkten ook drie inkepingen op aan de houten voordeur. De daders geraakten niet binnen. Vrijdag in de loop van de dag stelden bewoners van de Stationsstraat nog een inbraak vast. Er werden juwelen gestolen. Mogelijk geraakten de daders binnen via de kelder.