Beringen - In de Kruisbaan in Beringen is woensdagavond op twee plaatsen ingebroken. Bij een van de huizen werd braak gepleegd op een raam aan de zijkant. Het nadeel is niet gekend. Ook bij de buren is nog niet geweten wat er weg is. Daar werd de achterdeur geforceerd. De inbrekers hebben in het huis rondgesnuffeld.