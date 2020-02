Tessenderlo - Bij Thes Sport in de Sportlaan is ingebroken in de vergaderruimte van het onderhoudspersoneel. Uit een van de kastjes verdwenen een leesbril, een werkbroek en handschoenen. Donderdagvoormiddag was er een inbraak in een garage aan de achterzijde van een huis in de Baalmolenstraat. Daar hebben dieven vier flessen Fanta meegenomen, samen met vier flessen cola.