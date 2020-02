Derde keer getakeld

Maaseik - In de Bleumerstraat in Maaseik heeft de politieploeg woensdagmorgen een vrachtwagen met twee duplicaatkentekenplaten onderschept. De bestuurder liet weten dat de originele kentekenplaat twee dagen geleden als verloren werd aangegeven. De trucker kreeg een waarschuwing omdat het voertuig voorzien moet worden van nieuwe nummerplaten. In de Koningin Fabiolalaan in Maaseik is om 8.45 uur een Skoda Octavia met twee duplicaatkentekenplaten naar de kant gehaald. De 31-jarige bestuurder was met niets in orde en het voertuig werd getakeld. Het was al het derde voertuig van die bestuurder dat op korte tijd werd getakeld omdat de documenten niet in orde waren.