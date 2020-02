Diest - Bij een verkeerscontrole in Schoonaerde en op de Leuvensesteenweg zijn zaterdagavond acht bestuurders onder invloed betrapt waaronder een 46-jarige man uit Tessenderlo. Drie chauffeurs waren in het bezit van drugs. Na een optreden in de Dance Hal controleerde de politie zondagochtend drie bestuurders van auto’s met Franse kentekenplaten. Zij waren allen onder invloed van drugs. In een van de auto’s is een telescopische matrak gevonden. Eén van de mannen was in het bezit van XTC, speed en LSD. Een inzittende van een auto met Duits kenteken was in het bezit van XTC-pillen en cannabis.