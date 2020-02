Tongeren - De politie heeft donderdag controles gedaan in de Blaarstraat en op de Molenweg in Tongeren. Op de Blaarstraat reed 6% te snel in de bebouwde kom (50 km/u). Een bestuurder haalde een snelheid van 84 km/u. Die krijgt een boete van 251 euro toegestuurd. Op de Molenweg reed 20,5% van de bestuurders te snel. Twee bestuurders waren even snel en reden 104 km/u alwaar 70 km/u toegestaan is.