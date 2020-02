Dilsen-Stokkem - In de Heimeersweg in Dilsen is ingebroken in een huis; De daders drongen binnen via de achterdeur. Ze stalen er juwelen en geld. Even verderop in de Nijssenweg werd ingebroken via de achterdeur. Ook daar zijn geld en juwelen gestolen. Op een bouwwerf in de Langstraat in Elen zijn donderdagmorgen zeven elektriciteitskabels gestolen.